Локдаун в Украине — два «новогодних» сценария озвучил Шмыгаль

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Ракурс

Сценарии возможного локдауна в Украине озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Мы сейчас на стадии формирования (карантинных ограничений — ред.) в диалоге с мэрами, религиозными организациями, бизнесом. Конечно, общество хочет определенности. У нас уже есть понимание, как действовать во время кризиса. После подведения итогов карантина выходного дня будем понимать, куда двигаться в конце декабря — начале января, — рассказал Шмыгаль в интервью «Корреспонденту».

По словам главы правительства, эти темы обсуждались на недавнем совещании с мэрами украинских городов. Премьер отмечает, что тогда поднимались вопросы проведения новогодних концертов и других массовых мероприятий на Новый год и Рождество.

Возможных сценариев сейчас два. Первый — количество больных начнет падать, и все решится. Но на такой вариант мы не особо надеемся. Больше — на возможность управлять ситуацией: либо точечными, либо тотальными ограничениями. Если угроза жизни граждан возрастет — нужно вводить локдаун и спасать десятки тысяч, — заявил премьер.

Кроме этого, глава Кабмина оценил вероятность введения локдауна в Украине на новогодние праздники, несмотря на экономическую ситуацию в стране.

Мы понимаем, что конец года — это время традиционного заработка. Но в этом году, в связи с пандемией, определенные ограничения все же будут. Какими они будут — мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами, — отметил Шмыгаль.

По его словам, после подведения итогов карантина на выходные власть будет решать, какие ограничения следует вводить на рождественско-новогодние недели и стоит ли это делать вообще.

Напомним, 2 декабря Кабмин решил не продлевать карантин выходного дня, поэтому сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны.

Ранее сообщалось, что в «оранжевой» зоне запрещается работа хостелов и турбаз, ресторанов, ночных клубов ночью, спортзалов, фитнес-центров. Кроме того, не должны работать учреждения культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения), детские лагеря. Запрещаются массовые собрания более 100 человек.