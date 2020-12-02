Ограничения оранжевой зоны вместо карантина выходного дня ввел Кабмин

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Ограничения оранжевой зоны отныне будут действовать в Украине в будни и на выходных. Об этом сегодня, 2 декабря, во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль. Также он оценил результаты карантина выходного дня.

Что касается карантинных мероприятий, подготовки медицинской системы и дальнейших планов правительства о карантине, поддержке людей и бизнеса. С середины ноября действовал карантин выходного дня — альтернативная модель вместо введения полного локдауна… Можно констатировать, что мы получили положительный эффект — на конец карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тыс. меньше больных, чем прогнозировалось. Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах, — поделился успехами карантина выходного дня премьер Шмыгаль.

По его словам, на выходных и в будни теперь будут действовать ограничение оранжевой зоны.