Пять лет реконструкции Андреевской церкви — появились фото обновленной святыни

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Ракурс

Андреевская церковь вновь откроет свои двери для посетителей в этом году в декабре после пяти лет реставрационных работ.

Об этом в Фейсбуке сообщил 2 декабря после посещения храма министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

То, что я увидел — потрясает. К каждому элементу относились очень бережно и тщательно. Точность и филигранность впечатляет… Открытие состоится онлайн 12 января, а 13 декабря — в храме проведут первую церковную службу, — написал в Фейсбук министр.

В частности, полностью были отреставрированы живопись, иконы и иконостас, очищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кроме этого, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли воссоздать технологи из Германии.

Ткаченко отметил, что целью реставрации стало раскрытие первобытных решений и видений архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.