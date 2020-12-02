Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Реконструкція Андріївської церкви — міністр назвав дату відкриття і показав фото святині — новини Києва

П’ять років реконструкції Андріївської церкви — з’явилися фото відновленої святині

2 гру 2020, 13:45
999

Андріївська церква знову відчинить свої двері для відвідувачів цьогоріч у грудні після п’яти років реставраційних робіт.

Про це у Фейсбук повідомив 2 грудня після відвідування храму міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Те, що я побачив — приголомшує. Під час робіт до кожного елементу ставились надзвичайно бережливо та ретельно. Точність і філігранність вражає… Відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня — у храмі проведуть першу церковну службу, — написав у Фейсбук міністр.

Зокрема, повністю було відреставровано живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведено нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Окрім цього, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли відтворити технологи з Німеччини.

Ткаченко наголосив, що метою реставрації є розкриття первісних рішень і бачень архітектора Франческо Бартоломео Растреллі.

Реконструкція Андріївської церкви / Фото: Фейсбук

Реконструкція Андріївської церкви / Фото: Фейсбук

Реконструкція Андріївської церкви / Фото: Фейсбук

Реконструкція Андріївської церкви / Фото: Фейсбук


Реконструкція Андріївської церкви / Фото: Фейсбук

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів