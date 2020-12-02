Реконструкція Андріївської церкви — міністр назвав дату відкриття і показав фото святині — новини Києва

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Андріївська церква знову відчинить свої двері для відвідувачів цьогоріч у грудні після п’яти років реставраційних робіт.

Про це у Фейсбук повідомив 2 грудня після відвідування храму міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Те, що я побачив — приголомшує. Під час робіт до кожного елементу ставились надзвичайно бережливо та ретельно. Точність і філігранність вражає… Відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня — у храмі проведуть першу церковну службу, — написав у Фейсбук міністр.

Зокрема, повністю було відреставровано живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведено нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. Окрім цього, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли відтворити технологи з Німеччини.

Ткаченко наголосив, що метою реставрації є розкриття первісних рішень і бачень архітектора Франческо Бартоломео Растреллі.