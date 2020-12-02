В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n147257-chy-pidtrymuut-ukrayinci-lokdaun-na-novorichni-svyata-vstanovyly-sociology-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися серед населення. Одним зі способів зменшення темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19 може стати жорсткий карантин (так званий локдаун).

Соціологічна група «Рейтинг» дослідила, як українці ставляться до можливості посилення карантину. Результати дослідження, проведеного 28−30 листопада, опубліковані на сайті соціологічної групи.

Зазначається, що за останні два тижні серед українців зросла підтримка «жорсткого карантину» — з 36 до 42%, а кількість його противників зменшилася з 61 до 55%.

Також з 55 до 58% зросла кількість респондентів, котрі вважають, що локдаун зменшить поширення коронавірусу.

Запровадження локдауну на новорічні свята підтримують 58% опитаних, 40% виступають проти цього.

Водночас рівень підтримки українцями так званого «карантину вихідного дня» зменшився з 49 до 44%. Кількість противників такого роду карантинних заходів зросла з 49 до 54%.

Тепер лише 34% опитаних очікують, що «карантин вихідного дня» допоможе зменшити поширення коронавірусу, в той час як 64% опитаних цієї думки не поділяють.

Крім того, 75% опитаних підтримують запровадження штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок. Проти цього виступають 25% опитаних. Зазначається, що за останні два тижні ці показники не змінилися.

Нагадаємо, згідно з результатами соціологічних досліджень, третина українців не чули про очільника Офісу президента Андрія Єрмака, спікера парламенту Дмитра Разумкова та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.