В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n147257-podderjivaut-li-ukraincy-lokdaun-na-novogodnie-prazdniki-ustanovili-sociologi-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться среди населения. Одним из способов уменьшения темпов распространения коронавирусной болезни COVID-19 может стать жесткий карантин (так называемый локдаун).

Социологическая группа «Рейтинг» исследовала, как украинцы относятся к возможности усиления карантина. Результаты исследования, проведенного 28−30 ноября, опубликованные на сайте социологической группы.

Отмечается, что за последние две недели среди украинском выросла поддержка «жесткого карантина» — с 36 до 42%, а количество его противников уменьшилось с 61 до 55%.

Также с 55 до 58% выросло количество респондентов, которые считают, что локдаун уменьшит распространение коронавируса.

Введение локдауна на новогодние праздники поддерживают 58% опрошенных, 40% выступают против этого.

В то же время уровень поддержки украинцами так называемого «карантина выходного дня» уменьшился с 49 до 44%. Количество противников такого рода карантинных мероприятий возросло с 49 до 54%.

Теперь только 34% опрошенных ожидают, что «карантин выходного дня» поможет уменьшить распространение коронавируса, в то время как 64% опрошенных этой мысли не разделяют.

Кроме того, 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и ​​транспорте без масок. Против этого выступают 25% опрошенных. Отмечается, что за последние две недели эти показатели не изменились.

Напомним, согласно результатам социологических исследований, треть украинцев не слышали о главе Офиса президента Андрее Ермаке, спикере парламента Дмитрии Разумкове и премьер-министре Денисе Шмыгале.