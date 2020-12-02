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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»
Поддерживают ли украинцы локдаун на новогодние праздники, установили социологи (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147257-podderjivaut-li-ukraincy-lokdaun-na-novogodnie-prazdniki-ustanovili-sociologi-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться среди населения. Одним из способов уменьшения темпов распространения коронавирусной болезни COVID-19 может стать жесткий карантин (так называемый локдаун).
Социологическая группа «Рейтинг» исследовала, как украинцы относятся к возможности усиления карантина. Результаты исследования, проведенного 28−30 ноября, опубликованные на сайте социологической группы.
Отмечается, что за последние две недели среди украинском выросла поддержка «жесткого карантина» — с 36 до 42%, а количество его противников уменьшилось с 61 до 55%.
Также с 55 до 58% выросло количество респондентов, которые считают, что локдаун уменьшит распространение коронавируса.
Введение локдауна на новогодние праздники поддерживают 58% опрошенных, 40% выступают против этого.
В то же время уровень поддержки украинцами так называемого «карантина выходного дня» уменьшился с 49 до 44%. Количество противников такого рода карантинных мероприятий возросло с 49 до 54%.
Теперь только 34% опрошенных ожидают, что «карантин выходного дня» поможет уменьшить распространение коронавируса, в то время как 64% опрошенных этой мысли не разделяют.
Кроме того, 75% опрошенных поддерживают введение штрафов за нахождение в общественных местах и транспорте без масок. Против этого выступают 25% опрошенных. Отмечается, что за последние две недели эти показатели не изменились.
Напомним, согласно результатам социологических исследований, треть украинцев не слышали о главе Офиса президента Андрее Ермаке, спикере парламента Дмитрии Разумкове и премьер-министре Денисе Шмыгале.
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