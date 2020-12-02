Кто все эти люди — треть украинцев не знают Разумкова, Шмыгаля и Ермака, фото — Ipress

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Ракурс

Новые рейтинги украинских политиков обнародовали социологи. Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, 53% — не доверяют.

По данным компании «Рейтинг», мэру Киева Виталий Кличко доверяют 33%, экс-премьеру Владимиру Гройсману — 31%.

Спикеру Рады Дмитрию Разумкова доверяют 27%, Юлии Тимошенко — 26%, Юрию Бойко — 24%, Петру Порошенко — 23%, Арсению Авакову — 22%.

Бывшему главе Кабмина Арсению Яценюку доверяют 15% (столько же нынешнему — Денису Шмыгалю), главе ОП Андрею Ермаку — 9%.

Уровень недоверия к Зеленскому составляет 53%, Порошенко — 75%, Авакову — 65%, Яценюку — 81%, Тимошенко — 71%.

Согласно результатам исследования, 42% украинцев не слышали о главе Офиса президента Андрее Ермаке, 35% опрошенных не знают, кто такой Дмитрий Разумков (спикер парламента), 34% респондентов не слышали о Денисе Шмыгале, занимающем пост премьер-министра.

18% опрошенных не знают сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. О бывших премьерах Владимире Гройсмане и Арсение Яценюке не в курсе соответственно 7 и 4% респондентов.

2% опрошенных не слышали о Виталии Кличко, который в 2020 году во второй раз выиграл выборы мэра столицы.

Опрос провели 28−30 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка составила 2,5 тыс. Респондентов опросили по телефону. Ошибка репрезентативности — не более 2,0%.