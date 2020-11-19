Антирейтинг Зеленского и Шмыгаля превысил 50%

https://racurs.ua/n146724-antireyting-zelenskogo-i-shmygalya-prevysil-50-infografika.html

Ракурс

Новый рейтинг доверия к украинским политикам обнародовали социологи. Его возглавляет президент Владимир Зеленский.

Ему доверяют 46% опрошенных агентством «Рейтинг». В то же время уровень недоверия главе государства составляет 51%.

Значительный антирейтинг и у главы Кабмина Дениса Шмыналя — ему доверяют 18%, а не доверяют 54% опрошенных. Почти четверть респондентов «не слышали о таком».

Спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 32%, а 36% — не доверяют, еще 26% не знают его. Юлии Тимошенко доверяют 25%, 72% — не доверяют. Лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, 52% — не доверяют, Петру Порошенко доверяют 23%, 74% — не доверяют.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заслужил доверие 22% опрошенных, а 67% ему не доверяют.

Министра здравоохранения Максима Степанова не знает 41% опрошенных, доверяют ему 19%, а 36% — не доверяют.

Глава Офиса президента Андрей Ермак неизвестен для 41% опрошенных, а 43% ему не доверяют. О генпрокуроре Ирине Венедиктовой не слышали 50% опрошенных, доверяют ей 9%, не доверяют — 38%.

«Рейтинг» 15−17 ноября опросил по телефону 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 1,8%.