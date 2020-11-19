Антирейтинг Зеленського і Шмигаля перевищив 50%

https://racurs.ua/ua/n146724-antyreytyng-zelenskogo-i-shmygalya-perevyschyv-50-infografika.html

Ракурс

Новий рейтинг довіри до українських політиків оприлюднили соціологи. Його очолює президент Володимир Зеленський.

Йому довіряють 46% опитаних агенцією «Рейтинг». Водночас рівень недовіри главі державі становить 51%.

Значний антирейтинг є і в очільника Кабміна Дениса Шмигаля — йому довіряють 18%, а не довіряють 54% опитаних. Майже чверть респондентів «не чули про такого».

Спікеру парламента Дмитру Разумкову довіряють 32%, а 36% - не довіряють, ще 26% не знають його. Юлії Тимошенко довіряють 25%, 72% — не довіряють. Лідеру ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, 52% — не довіряють. Петру Порошенку довіряють 23%, 74% — не довіряють.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має довіру 22% опитаних, а 67% йому не довіряють.

Міністра охорони здоров’я Максима Степанова не знає 41% опитаних, довіряють йому 19%, а 36% — не довіряють.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак невідомий 41% опитаних, а 43% йому не довіряють. Про генпрокурора Ірину Венедиктову не чули 50% опитаних, довіряють їй 9%, не довіряють — 38%.

«Рейтинг» 15−17 листопада опитав по телефону 3 тис. респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 1,8%.