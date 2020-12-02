Разоблачены подразделения «войск информопераций» РФ, ответственные за атаки на Украину

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Разоблачены подразделения «Войск информационных операций» России, которые ведут информационную войну против Украины — практически за всеми информатаками на Украину стоит Главное управление Генштаба ВС России.

Об этом 2 декабря в Фейсбуке информирует Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВСУ со ссылкой на военно-политического обозревателя Александра Коваленко.

В 2013—2014 годы в составе Генштаба ВС РФ была сформирована новая структурная единица — «Войска информационных операций», которая занималась планированием и проведением информкампаний в интересах Москвы. Руководство войсками было возложено на генерал-майора Коновальчика П. М., — говорится в сообщении.

Российские «Войска информационных операций» получили достаточно разветвленную структуру, состоящую из так называемых центров информационного противоборства, которые распределены по военным округам ВС РФ. Непосредственно в операциях против Украины участвует сеть центров Южного военного округа ВС РФ в составе 8-й армии ПВО, командование операциями которой находится в Новочеркасске под руководством полковника Константина Карпова.

Также к проведению антиукраинских операций привлечен центр Западного военного округа с командованием в Санкт-Петербурге, в/ч 76836, находящаяся под командованием полковника Валерия Киеня. Это подразделение состоит из четырех отделов, в каждом из которых есть два-три отдела. В частности:

первый отдел «информационной изоляции района боевых действий» отвечает за нейтрализацию телекоммуникационных систем, систем жизнеобеспечения и организацию телерадиовещания на контролируемых территориях.

второй отдел «информационное прикрытие войск, дезинформация и контрпропаганда» отвечает за дезинформацию, контрпропаганду, боевое фото- и видеодокументирование.

третий отдел «военно-гражданской взаимодействия, работы с населением на подконтрольных территориях и послеконфликтное урегулирование» ведет работу с органами власти, населением, и отвечает за проведение гуманитарных акций.



четвертый отдел «информационное обеспечение» отвечает за лингвистическое обеспечение и «специальные материалы».

Для усиления эффекта и дестабилизации ситуации в Украине российские оккупанты прибегают к услугам ряда украинских пособников, в том числе из так называемого Агентства социального инжиниринга, генеральным директором которого является Максим Авксентьев (из окружения экс-премьера Николая Азарова). Авксентьев в этом году даже стал лауреатом всероссийского конкурса будущих руководителей «Лидеры России — 2020».