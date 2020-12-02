Викрито підрозділи “військ інформоперацій” Росії, які стоять за атаками на Україну

https://racurs.ua/ua/n147253-vykryto-pidrozdily-viysk-informoperaciy-rosiyi-yaki-stoyat-za-atakamy-na-ukrayinu.html

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Викрито підрозділи «Військ інформаційних операцій» Росії, які залучені в інформаційній війні проти України — практично за всіма інформатаками на Україну стоїть Головне управління Генштабу ЗС Росії.

Про це 2 грудня у Фейсбук інформує Повітряне командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України з посиланням на військово-політичного оглядача Олександра Коваленка.

У період з 2013 по 2014 рр. у складі Генштабу ЗС РФ була сформована нова структурна одиниця — «Війська інформаційних операцій», на яку покладалось планування і проведення інформкампаній в інтересах Москви. Керівництво військами було покладено на генерал-майора Коновальчика П. М, — йдеться у повідомленні.

Російські «Війська інформаційних операцій» отримали досить розгалужену структуру, що складається з так званих центрів інформаційного протиборства, які розподілені по військових округах ЗС РФ. Безпосередньо в операціях проти України бере участь мережа центрів Південного військового округу ЗС РФ у складі 8-ї Армії ППО, командування операціями якої розміщується в Новочеркаську і знаходиться під командуванням полковника Костянтина Карпова.

Також до проведення антиукраїнських операцій залучено центр Західного військового округу з командуванням у Санкт-Петербурзі, в/ч 76836, що знаходиться під командуванням полковника Валерія Києня. Цей підрозділ складається з чотирьох відділів, у кожному з яких два-три відділення. Зокрема:

перший відділ «інформаційної ізоляції району бойових дій» відповідає за нейтралізацію телекомунікаційних систем, систем життєзабезпечення та організацію телерадіомовлення на контрольованих територіях.

другий відділ «інформаційне прикриття військ, дезінформації та контрпропаганди» відповідає за дезінформацію, контрпропаганду, бойове фото- і відеодокументування.

третій відділ «військово-цивільної взаємодії, роботи з населенням на підконтрольних територіях і післяконфліктного врегулювання» веде роботу з органами влади, населенням, і відповідає за проведення гуманітарних акцій.



четвертий відділ «інформаційне забезпечення» відповідає за лінгвістичне забезпечення і «спеціальні матеріали».

Для посилення ефекту і дестабілізації ситуації в Україні російські окупанти вдаються до послуг низки українських посіпак, зокрема й так званого Агентства соціального інжинірингу, генеральним директором якого є Максим Авксентьєв (з оточення екс-прем'єра Миколи Азарова). Авксентьєв цьогоріч навіть став лауреатом всеросійського конкурсу майбутніх керівників «Лідери Росії — 2020».