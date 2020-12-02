Продажу электронных сигарет детям запретила Рада

Верховная Рада запретила продавать электронные сигареты детям, фото: «Погляд»

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Верховная Рада сегодня, 2 декабря, поддержала во втором чтении правительственный законопроект № 3628, который усиливает ответственность за продажу детям электронных сигарет или жидкостей, которые в них используются.

За соответствующее решение проголосовали 309 народных избранников, сообщается на сайте Рады.

Этот законопроект предусматривает, что с 1 января 2021 года в Украине административная ответственность за продажу электронных сигарет и жидкостей, которые в них используются, будет на уровне с традиционными табачными изделиями.

В пояснительной записке этого законопроекта его авторы отмечают, что производители электронных сигарет позиционируют их как менее вредную альтернативу традиционным сигаретам, однако, по информации ВОЗ, такие изделия тоже не являются вполне безопасными, так как содержат табак и вызывают зависимость.

Результаты некоторых независимых исследований свидетельствуют о том, что при использовании табачных изделий для нагрева уровень некоторых выделяемых токсичных веществ в разы выше, чем в сигаретах, — подчеркивают авторы законопроекта.

Напомним, в Верховной Раде сегодня народные депутаты требовали уволить министра обороны Украины Андрея Тарана за «бездействие».