Продаж електронних сигарет дітям заборонила Рада

Верховна Рада заборонила продавати електронні сигарети дітям, фото: «Погляд»

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Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 2 грудня, підтримала в другому читанні урядовий законопроект № 3628, котрий посилює відповідальність за продаж дітям електронних сигарет чи рідин, які в них використовуються.

За відповідне рішення проголосували 309 народних обранців, повідомляється на сайті Ради.

Цей законопроект передбачає, що з 1 січня 2021 року в Україні адміністративна відповідальність за продаж електронних сигарет та рідин, які в них використовуються, буде на рівні з традиційними тютюновими виробами.

У пояснювальній записці цього законопроекту його автори наголошують, що виробники електронних сигарет позиціонують їх як менш шкідливу альтернативу традиційним сигаретам, проте, за інформацією ВООЗ, такі вироби теж не є цілком безпечними, оскільки містять тютюн і викликають залежність.

Результати деяких незалежних досліджень свідчать про те, що при використанні тютюнових виробів для нагрівання рівень деяких токсичних речовини, що виділяються, є в рази вищим, ніж у сигаретах, — наголошують автори законопроекту.

Нагадаємо, у Верховній Раді сьогодні народні депутати вимагали звільнити міністра оборони України Андрія Тарана за «бездіяльність».