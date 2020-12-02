Звільнити главу Міноборони Тарана вимагають у Раді — що сталося — новини політики

https://racurs.ua/ua/n147251-zvilnyty-tarana-za-bezdiyalnist-vymagaut-u-radi-scho-stalosya.html

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Звільнити главу Міністерства оборони України Андрія Тарана за «бездіяльність» вимагали народні депутати під час пленарного засідання у середу, 2 грудня.

Про це з парламентської трибуни заявив нардеп від «Голосу» Сергій Рахманін.

Невдовзі виповниться дев’ять місяців як Андрій Таран очолює Міністерство оборони. Раніше, відвідуючи безпековий комітет Ради, він просив дати йому час на «занурення» у складні проблеми і ухвалення потрібних рішень. Через дев’ять місяців можемо констатувати: Міністерство оборони немає міністра, — заявив Рахманін.

Він переконаний, що країна на сьомому році війни не може дозволити собі таку розкіш — «тримати людину, яка не є міністром і невідомо що робить на вкрай важливій посаді».

Я ціную Тарана за його «філософські вправи і роздуми про життя і майбутнє" армії і України, але це надто велика розкіш утримувати за державний кошт людину, яка завалила все, що можна завалити на важливий посаді. Законотворчої діяльності немає, співпраці з парламентом немає, реформ немає… Давайте зберемося з думками і запропонуємо президенту знайти іншого гідного кандидата, — резюмував депутат.



Нагадаємо, раніше у «Голосі» поклали на Тарана відповідальність за «фактичне згортання реформ та незадовільне виконання контрактів у межах державного оборонного замовлення.