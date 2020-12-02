Уволить Тарана за «бездействие» требуют в Раде — что произошло

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Ракурс

Уволить главу Министерства обороны Украины Андрея Тарана за «бездействие» требовали народные депутаты во время пленарного заседания в среду, 2 декабря.

Об этом с парламентской трибуны заявил нардеп от «Голоса» Сергей Рахманин.

Скоро исполнится девять месяцев как Андрей Таран возглавляет Министерство обороны. Ранее, посещая профильный комитет Рады, он просил дать ему время на «погружение» в сложные проблемы и принятие нужных решений. Спустя девять месяцев можем констатировать: у Министерства обороны нет министра, — заявил Рахманин.

Он убежден, что страна на седьмом году войны не может позволить себе такую роскошь — «держать человека, который не является министром и неизвестно чем занимается на крайне важной должности».

Я ценю Тарана за его «философские упражнения и размышления о жизни и будущем» армии и Украины, но это слишком большая роскошь содержать за государственный счет человека, который завалил все, что можно завалить на своей должности. Законотворческой деятельности нет, сотрудничества с парламентом нет, реформ нет… Давайте соберемся с мыслями и предложим президенту найти другого достойного кандидата, — резюмировал депутат.



Напомним, ранее в «Голосе» возложили на Тарана ответственность за «фактическое свертывание реформ и неудовлетворительное выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа.