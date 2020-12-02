Хто всі ці люди — третина українців не знають хто такий Разумков, Шмигаль і Єрмак (РЕЙТИНГ)

https://racurs.ua/ua/n147254-hto-vsi-ci-ludy-tretyna-ukrayinciv-ne-znaut-razumkova-shmygalya-i-iermaka-reytyng.html

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Нові рейтинги українських політиків оприлюднили соціологи. Рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% - не довіряють.

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33%, екс-прем'єру Володимиру Гройсману — 31%.

Спікеру Ради Дмитру Разумкову довіряють 27%, Юлії Тимошенко — 26%, Юрію Бойку — 24%, Петру Порошенку — 23%, Арсену Авакову — 22%.

Колишньому очільнику Кабміну Арсенію Яценюку довіряють 15% (як і нинішньому Денису Шмигалю), голові ОП Андрію Єрмаку — 9%.

Рівень недовіри до Зеленського становить 53%, Порошенка — 75%, Авакова — 65%, Яценюку — 81%, Тимошенко — 71%.

Згідно з результатами дослідження, 42% українців не чули про главу Офіса президента Андрія Єрмака, 35% опитаних не знають, хто такий Дмитро Разумков (спікер парламенту), 34% респондентів не чули про Дениса Шмигаля, який обіймає посаду прем'єр-міністра.

18% опитаних не знають співголову парламентської фракції «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка.

Про колишніх прем'єрів Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка не в курсі відповідно 7 та 4 відсотка респондентів.

2% опитаних не чули про Віталія Кличка, який у 2020 році вдруге виграв вибори мера столиці.

Опитування провели 28−30 листопада серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка склала 2,5 тис., респондентів опитали телефоном. Помилка репрезентативності — не більше 2,0%.