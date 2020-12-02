40% украинцев не готовы даже бесплатно вакцинироваться от СOVID-19, фото — АР

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Бесплатную вакцинацию от COVID-19 готовы пройти 55% украинцев, а 35% вакцинировались бы и за деньги. В то же время 40% отказались бы от вакцины, даже если бы за нее не нужно было платить.

Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Сторонников бесплатного вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного — среди молодежи и жителей Киева.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 28−30 ноября среди 2,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории Украины. Погрешность составляет не более 2%.

Напомним, что Украина принимает участие в Глобальном механизме по доступу к вакцинам от COVID-19 — COVAX. В его рамках Киев получит бесплатно 8 млн доз, то есть на 4 млн населения. Кроме этого, в Минздраве заявили, что Всемирный банк выделит Украине на закупку вакцин 100 млн долл.

Наиболее реальным претендентом пока является вакцина от американской компании Moderna и препарат от Pfizer и BioNTech (США и ФРГ соответственно). Одному человеку необходимо две дозы.

Две дозы немецко-американской вакцины указанные компании предварительно согласились продавать правительству США за 39 долл. Moderna называла предварительную цену в 25−37 долл. за одну дозу.

Напомним, Pfizer и BioNTech уже направили в Европейское агентство лекарственных средств запрос на получение условного разрешения на использование их вакцины от COVID-19.