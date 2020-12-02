40% українців не готові навіть безкоштовно вакцинуватися від СOVID-19, фото — AP

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Безкоштовну вакцинацію від COVID-19 готові пройти 55% українців, а 35% — вакцинувалися б і за гроші. Водночас 40% відмовилися б від вакцини, навіть якби за неї не потрібно було платити.

Такими є результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, мешканців сіл, а платного — серед молоді і жителів Києва.

Опитування проводилося методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 28−30 листопада серед 2,5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка складає не більше 2%.

Нагадаємо, що Україна бере участь у Глобальному механізмі з доступу до вакцин від COVID-19 — COVAX. У його межах Київ отримає безкоштовно 8 млн доз, тобто на 4 млн населення. Крім цього, у МОЗ заявили, що Світовий банк виділить Україні на закупівлю вакцин 100 млн дол.

Найбільш реальними претендентами поки є вакцина від американської компанії Moderna та препарат від Pfizer і BioNTech (США і ФРН відповідно). Остаточно вони ціну не називали, але є попередні розрахунки компаній. Одній людині необхідно дві дози.

Так, дві дози німецько-американської вакцини вказані компанії попередньо погодились продавати уряду США за 39 дол. Moderna називала попередню ціну у 25−37 доларів за одну дозу.

Нагадаємо, Pfizer та BioNTech вже направили в Європейське агентство лікарських засобів запит на отримання умовного дозволу на використання їхньої вакцини від COVID-19.