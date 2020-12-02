Стало відомо, скільки витратять на прикрашання офісу Зеленського

https://racurs.ua/ua/n147255-stalo-vidomo-skilky-vytratyat-na-prykrashannya-ofisu-zelenskogo.html

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На новорічне оформлення приміщень Офісу президента України цьогоріч заплановано витратити близько 40 тис. грн. Однак придбання нових ялинок не передбачене.

На новорічне оформлення приміщень ОПУ у 2020 році управлінням заплановано витратити близько 40 тис. грн. Кошти передбачені на закупівлю додаткових новорічних іграшок і аксесуарів, електричних гірлянд та новорічних композицій, — повідомляє управління адміністративними будинками Державного управління справами, пише УНН.

У приміщеннях офісу Зеленського, Маріїнському палаці та державній резиденції по вулиці Грушевського, 22 заплановано встановлення чотирьох штучних ялинок висотою 2−5 м. Окрім того, планується встановлення орієнтовно 12-ти штучних ялинок висотою 1−2 м у службових приміщеннях на Банковій.

Наголошується, що усі зазначені новорічні ялинки використовуються за призначенням впродовж багатьох років, а цьогоріч нових не купуватимуть.

Торік Офіс президента витратив на прикрашання приміщень та закупівлю штучних ялинок понад 122 тис. грн. Також було використано 25,2 тис. грн на послуги зі встановлення та дизайнерського оформлення новорічних ялинок у державних резиденціях.

Нагадаємо, 30 листопада на подвір’ї перед входом у будівлю Офісу президента України на вулиці Банковій монтували ковзанку.