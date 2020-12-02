Стало известно, сколько потратят на украшение офиса Зеленского

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На новогоднее оформление помещений Офиса президента Украины в этом году запланировали потратить около 40 тыс. грн. Однако приобретение новых елок не предусмотрено.

На новогоднее оформление помещений ОПУ в 2020 году запланировано потратить около 40 тыс. грн. Средства предусмотрены на закупку дополнительных новогодних игрушек и аксессуаров, электрических гирлянд и новогодних композиций, — сообщает управление административными зданиями Государственного управления делами, пишет УНН.

В помещениях офиса Зеленского, Мариинском дворце и государственной резиденции на улице Грушевского, 22 запланирована установка четырех искусственных елок высотой 2−5 м.

Кроме этого, планируется установка ориентировочно 12-ти искусственных елок высотой 1−2 м в служебных помещениях на Банковой.

Отмечается, что все указанные новогодние елки используются по назначению уже многие годы, а в этом году новых не планируют покупать.

В прошлом году Офис президента потратил на украшение помещений и закупку искусственных елок свыше 122 тыс. грн. Также было использовано 25,2 тыс. грн на услуги по установке и дизайнерском оформлении новогодних елок в государственных резиденциях.

Напомним, 30 ноября во дворе перед входом в здание Офиса президента Украины на улице Банковой монтировали каток.