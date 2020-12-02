Велика Британія невдовзі почне вакцинувати громадян від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n147247-vakcynu-pfizer-vid-koronavirusu-zatverdyla-velyka-brytaniya-nastupnogo-tyjnya-rozpochnetsya.html

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Велика Британія затвердила вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19, розробку якої здійснювали компанії Pfizer та BioNTech.

Британія вже замовила 40 млн доз вакцини від коронавірусу. Цієї кількості має вистачити для вакцинування 20 млн людей, оскільки вакцина потребує дворазового введення, повідомляє прес-служба уряду Великої Британії.

У британському уряді наголошують, що затвердження цієї вакцини відбулося після місяців клінічних випробувань та ретельного аналізу відповідних даних експертами, які дійшли висновку, що ця вакцина відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності.

Очікується, що ця вакцина буде доступна у Великій Британії вже з наступного тижня.

Першими під вакцинацію потраплять вразливі групи населення, такі як:

мешканці та персонал будинків для догляду за людьми похилого віку;

люди, старші 80 років;

медичні та соціальні працівники.

За інформацією британських ЗМІ, найближчими днями до країни надійдуть перші 800 тис. доз вакцини. Основна вакцинація припаде вже на 2021 рік.

Нагадаємо, Pfizer та BioNTech вже направили в Європейське агентство лікарських засобів запит на отримання умовного дозволу на використання їхньої вакцини від COVID-19.