Великобритания вскоре начнет вакцинировать граждан от COVID-19

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Великобритания одобрила вакцину от коронавирусной болезни COVID-19, разработку которой осуществляли компании Pfizer и BioNTech.

Великобритания уже заказала 40 млн доз вакцины от коронавируса. Этого количества должно хватить для вакцинации 20 млн людей, поскольку вакцина требует двукратного введения, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

В британском правительстве отмечают, что одобрение этой вакцины произошло после месяцев клинических испытаний и тщательного анализа соответствующих данных экспертами, которые пришли к выводу, что эта вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности.

Ожидается, что эта вакцина будет доступна в Великобритании уже со следующей недели.

Первыми под вакцинацию попадут уязвимые группы населения, такие как:

жители и персонал домов для ухода за престарелыми;

люди старше 80 лет;

медицинские и социальные работники.

По информации британских СМИ, в ближайшие дни в страну поступят первые 800 тыс. доз вакцины. Основная вакцинация придется уже на 2021 год.

Напомним, Pfizer и BioNTech уже направили в Европейское агентство лекарственных средств запрос на получение условного разрешения на использование их вакцины от COVID-19.