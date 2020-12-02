Банковая может заменить еще четырех глав ОГА — детали

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Президент Владимир Зеленский после местных выборов начал процесс ротации глав областных государственных администраций. Сейчас СМИ сообщают о намерениях Банковой заменить еще четырех губернаторов. Ранее своих должностей лишились руководители Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей.

«Слуги народа» хотят выдвинуть на должность руководителя Запорожского облсовета нынешнего главу ОГА Виталия Боговина. Об этом пишет «РБК-Украина».

Также покинуть пост может председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко — она находится на последних месяцах беременности. Кроме этого, лишиться кресла могут главы Днепропетровской и Херсонской ОГА Анатолий Бондаренко и Юрий Гусев. Последнего могут назначить руководителем «Укроборонпрома».

Ранее в Офисе президента заявили, что причины массового увольнения губернаторов «не связаны с результатами партии Зеленского на местных выборах». По словам замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, при оценке работы руководителей ОГА обращается внимание на развитие социальных проектов, борьбу с COVID-19, улучшение инфраструктуры, инвестиционную привлекательность и экономические показатели регионов.

Как признается один из собеседников в команде Зеленского, некоторые перестановки оставались под вопросом, но результаты выборов стали «последней каплей», — пишет издание.

Напомним, сейчас при замене областных голов у Зеленского делают упор «на сильные и опытные кандидатуры».