Банкова може замінити ще чотирьох глав ОДА — деталі

https://racurs.ua/ua/n147246-bankova-moje-zaminyty-sche-chotyroh-glav-oda-detali.html

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Президент Володимир Зеленський після місцевих виборів почав процес ротації голів обласних державних адміністрацій. Нині ЗМІ повідомляють про наміри Банкової змінити ще чотирьох голів ОДА. Раніше своїх посад позбулися очільники Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей.

Так «Слуги народу» хочуть просунути на посаду керівника Запорізької облради нинішнього голову ОДА області Віталія Боговина. Про це пише «РБК-Україна».

Також покинути пост може голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко — вона перебуває на останніх місяцях вагітності. Окрім цього, позбутися крісла можуть глави Дніпропетровської і Херсонської ОДА Анатолія Бондаренко та Юрія Гусєва. Останнього можуть призначити керівником «Укроборонпрому».

Раніше в Офісі президента заявили, що причини масового звільнення голів ОДА «не пов’язане з результатами партії Зеленського на місцевих виборах». За словами заступника голови ОПУ Кирила Тимошенка, при оцінці роботи очільників ОДА звертається увага на розвиток соціальних проектів, боротьбу COVID-19, поліпшення інфраструктури, інвестиційну привабливість та економічні показники регіонів.

Як зізнається один із співрозмовників у команді Зеленського, деякі перестановки залишалися під питанням, але результати виборів стали «останньою краплею», — пише видання.

Нагадаємо, зараз при заміні обласних голів у Зеленського роблять наголос на більш сильні та досвідчені кандидатури.