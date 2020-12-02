Обмеження помаранчевої зони діятимуть в Україні в будні і на вихідних — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n147259-obmejennya-pomaranchevoyi-zony-diyatymut-v-ukrayini-v-budni-i-na-vyhidnyh-shmygal.html

Ракурс

Обмеження помаранчевої зони відтепер діятимуть в Україні в будні і на вихідних. Про це сьогодні, 2 грудня під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. Також він оцінив результати карантину вихідного дня.

Що стосується карантинних заходів, підготовки медичної системи та подальших планів уряду щодо карантину, підтримки людей і бізнесу. З середини листопада діяв карантин вихідного дня — альтернативна модель замість запровадження повного локдауну… Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект — на кінець карантину вихідного дня 30 листопада за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. менше хворих, аніж було прогнозовано. Посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях, — розповів про успіхи карантину вихідного дня прем'єр Шмигаль.

За його словами, на вихідних і в будні діятиме обмеження помаранчевої зони.