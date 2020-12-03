300 заключенных из ОРДЛО могут пополнить тюрьмы на подконтрольной территории

Из оккупированных территорий могут перевести 300 заключенных, фото: «Перший кабельний»

https://racurs.ua/n147297-300-zakluchennyh-iz-ordlo-mogut-popolnit-turmy-na-podkontrolnoy-territorii.html

Ракурс

Из ОРДЛО в тюрьмы на подконтрольной украинским властям территории могут перевести 300 заключенных для продолжения отбывания наказания в местах лишения свободы.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила об этом во время пресс-брифинга по результатам встречи с представителем так называемой ДНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Дарьей Морозовой.

Эта встреча состоялась на территории КПВВ «Новотроицкое».

По словам Денисовой, сам процесс этапирования заключенных начнется уже после завершения карантина.

«Как только будут завершены все карантинные меры в отношении пандемии, мы будем снова проводить этот процесс по передаче», — заявила Денисова.

Она отметила, что представители ОРДЛО заявляют об улучшении ситуации с коронавирусом на оккупированных территориях.

Напомним, среди заключенных, которых боевики передали Киеву, контрразведка выявила ряд лиц, завербованных «спецслужбами» террористов.