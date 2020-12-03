300 в’язнів з ОРДЛО можуть поповнити в’язниці на підконтрольній території

З окупованих територій можуть перевести 300 в'язнів тюрем, фото: «Перший кабельний»

https://racurs.ua/ua/n147297-300-v-yazniv-turem-z-ordlo-mojut-popovnyty-v-yaznyci-na-pidkontrolniy-terytoriyi.html

Ракурс

З ОРДЛО до в’язниць на підконтрольній українській владі території можуть перевести 300 ув’язнених для продовження відбування покарання в місцях позбавлення волі.

Український омбудсмен Людмила Денісова заявила про це під час прес-брифінгу за результатами зустрічі з представником так званої ДНР в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Дар'єю Морозовою.

Ця зустріч відбулася на території КПВВ «Новотроїцьке».

За словами Денісової, сам процес етапування ув’язнених розпочнеться вже після завершення карантину.

Як тільки будуть завершені всі карантинні заходи відносно пандемії, ми будемо знову робити цей процес по передачі, — заявила Денісова.

Вона зазначила, що представники ОРДЛО заявляють про покращення ситуації з коронавірусом на окупованих територіях.

Нагадаємо, серед в’язнів, котрих бойовики передали Києву, контррозвідка виявила низку осіб, завербованих «спецслужбами» терористів.