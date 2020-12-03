Чи замінять Степанова на Ляшка, розповіли в уряді

https://racurs.ua/ua/n147296-chy-zaminyat-stepanova-na-lyashka-rozpovily-v-uryadi.html

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Звільнення Максима Степанова з посади очільника Міністерства охорони здоров’я і ймовірну ротацію на його місце головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, про що пишуть ЗМІ з посиланнями на джерела в Офісі президента України, прокоментував глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

У принципі будь-який міністр, включно з прем'єром, повинен розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду. Зараз в розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на нього щодо можливої відставки, — розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю для «Кореспондента».

Більш детально коментувати чутки про відставку Степанова Шмигаль відмовився.

Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду, — резюмував прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року. За інформацією ЗМІ, нині на Банковій активно шукають заміну главі МОЗ.