Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чи замінять Степанова на Ляшка, розповіли в уряді

Чи замінять Степанова на Ляшка, розповіли в уряді

3 гру 2020, 12:22
999

Звільнення Максима Степанова з посади очільника Міністерства охорони здоров’я і ймовірну ротацію на його місце головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, про що пишуть ЗМІ з посиланнями на джерела в Офісі президента України, прокоментував глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

У принципі будь-який міністр, включно з прем'єром, повинен розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду. Зараз в розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на нього щодо можливої відставки, — розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю для «Кореспондента».

Більш детально коментувати чутки про відставку Степанова Шмигаль відмовився.


Я з повагою ставлюся до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації не хочу і не буду, — резюмував прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Максима Степанова планують звільнити до кінця 2020 року. За інформацією ЗМІ, нині на Банковій активно шукають заміну главі МОЗ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів