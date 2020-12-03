Заменят ли Степанова на Ляшко, рассказали в Кабмине

https://racurs.ua/n147296-zamenyat-li-stepanova-na-lyashko-rasskazali-v-kabmine.html

Ракурс

Увольнение Максима Степанова с должности главы Министерства здравоохранения и вероятную ротацию на его место главного санитарного врача Виктора Ляшко, о чем пишут СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента Украины, прокомментировал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

В принципе любой министр, включая премьера, должен понимать, что рано или поздно ему придется оставить свой пост. Сейчас в разгаре борьба с коронавирусом. Во время боя менять человека некорректно, как и создавать информационное давление на него возможной отставкой, — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Корреспондента».

Более подробно комментировать слухи об отставке Степанова Шмыгаль отказался.

Я с уважением отношусь к своей команде, поэтому комментировать слухи о кадровых ротациях не хочу и не буду, — резюмировал премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что Максима Степанова планируют уволить до конца 2020 года. По информации СМИ, в настоящее время на Банковой активно ищут замену главе Минздрава.