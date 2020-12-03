Тотальное тестирование на коронавирус — Шмыгаль назвал приоритетные регионы

https://racurs.ua/n147295-totalnoe-testirovanie-na-koronavirus-shmygal-nazval-prioritetnye-regiony.html

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Массовое тестирование на коронавирус могут ввести в Украине. Кабинет министров сейчас работает над проектом такого тестирования населения на COVID-19.

Правительство работает над проектом тотального тестирования на коронавирусную болезнь. Приоритеты — Киев и область, областные центры и крупные города с населением свыше 100 тыс. человек, — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Корреспонденту».

Он также напомнил, что Киев является участником глобальной системы вакцинации COVAX, в рамках которой Украина получит определенное число вакцин.

Кабмин ведет переговоры по поставкам вакцин с фармкомпаниями Pfizer и AstraZeneca. Уже во втором квартале 2021 года в Украине начнется вакцинация, — отметил премьер.



Напомним, по данным на 3 декабря в Украине зафиксировано 14 тыс. 496 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Шмыгаль рассказал, каким может быть локдаун на Новый год.