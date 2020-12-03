Коронавирус унес жизнь экс-президента Франции

Валери Жискар д'Эстен, фото: Trend.az

https://racurs.ua/n147294-koronavirus-unes-jizn-eks-prezidenta-francii.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Эта болезнь уже унесли жизни ряда известных политиков.

Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен, возглавлявший страну в 1974—1981 годах, стал одной из жертв коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает «BBC Украина» со ссылкой на представителей д’Эстена.

Отмечается, что 94-летний д’Эстен умер от осложнений, связанных с COVID-19.

Во времена своего президентства д’Эстен приложил много усилий для сближения Франции и Германии, что стало основой для последующего создания Евросоюза. Также он был сторонником сближения Франции с НАТО и имел очень хорошие отношения с лидерами СССР и России.

В то же время Украину в НАТО и ЕС он не видел и фактически одобрял оккупацию Крыма Россией, заявив в эфире российского телевидения, что советский генсек Никита Хрущев в свое время «по необъяснимым причинам» отдал Крым Украине.

Напомним, недавно коронавирус унес жизнь мэра Борисполя.