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Ракурс
От коронавируса умер мэр Борисполя — он претендовал на переизбрание

От коронавируса умер мэр Борисполя — он претендовал на переизбрание

28 окт 2020, 13:18
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Анатолий Федорчук, действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, умер 28 октября.

Его жизнь забрал коронавирус. Трагическую новость сообщил в своем телеграм-канале нардеп Александр Дубинский.

До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук, — написал он.

По предварительным результатам выборов, именно он мог снова занять пост главы города.

Информацию в комментарии ТСН.ua подтвердил секретарь горсовета Ярослав Годунок.

К большому сожалению, это правда. Мы здесь все потрясены. Всю жизнь воевал, а тут такое… Здоровье — самое важное! — рассказал Годунок.

В ноябре Федорчуку был бы 61 год. Родом политик из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии «Наш край».


В Борисполе Федорчук жил с 1985 года. Здесь он работал учителем, но потом начал карьеру в правоохранительных органах.

Федорчук был мэром Борисполя еще с 2006 года. За это время он сменил сразу три партии: «Батькивщину», «Партию регионов» и «Наш край».

Источник: Ракурс


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