От коронавируса умер мэр Борисполя — он претендовал на переизбрание

https://racurs.ua/n145698-ot-koronavirusa-umer-mer-borispolya-on-pretendoval-na-pereizbranie.html

Ракурс

Анатолий Федорчук, действующий мэр Борисполя, который был лидером после голосования на местных выборах, умер 28 октября.

Его жизнь забрал коронавирус. Трагическую новость сообщил в своем телеграм-канале нардеп Александр Дубинский.

До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук, — написал он.

По предварительным результатам выборов, именно он мог снова занять пост главы города.

Информацию в комментарии ТСН.ua подтвердил секретарь горсовета Ярослав Годунок.

К большому сожалению, это правда. Мы здесь все потрясены. Всю жизнь воевал, а тут такое… Здоровье — самое важное! — рассказал Годунок.

В ноябре Федорчуку был бы 61 год. Родом политик из Хмельницкой области. На последних местных выборах баллотировался от партии «Наш край».

В Борисполе Федорчук жил с 1985 года. Здесь он работал учителем, но потом начал карьеру в правоохранительных органах.

Федорчук был мэром Борисполя еще с 2006 года. За это время он сменил сразу три партии: «Батькивщину», «Партию регионов» и «Наш край».