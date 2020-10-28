Анатолій Федорчук, чинний мер Борисполя, який був лідером після голосування на місцевих виборах, помер 28 жовтня.

Його життя забрав коронавірус. Про трагічну звістку повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Дубінський.

До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер мер Борисполя і лідер гонки Анатолій Федорчук, — написав він.

За попередніми результатами виборів, саме він міг знову обійняти посаду очільника міста.

Інформацію у коментарі ТСН.ua підтвердив секретар міськради Ярослав Годунок.

На превеликий жаль, це правда. Анатолій Соловйович помер. Ми тут усі приголомшені. Усе життя воював, а тут таке… Здоров’я — найважливіше! — розповів Годунок.

У листопаді Федорчуку мав виповнитися 61 рік. Родом політик з Хмельницької області. На останніх місцевих виборах балотувався від партії «Наш край».

У Борисполі Федорчук мешкав з 1985 року. Тут він працював вчителем історії, але згодом почав кар'єру в правоохоронних органах.

Федорчук був мером Борисполя ще з 2006 року. За цей час він змінив одразу три партії: «Батьківщину», «Партію регіонів» і «Наш край».