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Ракурс
Валері Жискар д'Естен, фото: Trend.az

Коронавірус забрав життя екс-президента Франції

3 гру 2020, 11:59
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Епідемія коронавірусу у світі триває. Ця хвороба вже забрали життя низки відомих політиків.

Колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен, який очолював країну у 1974−1981 роках, став однією з жертв коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє «BBC Україна» з посиланням на представників д’Естена.

Зазначається, що 94-річний д’Естен помер від ускладнень, пов’язаних з COVID-19.

У часи свого президентства д’Естен доклав багатьох зусиль для зближення Франції та Німеччини, що стало основою для подальшого створення Євросоюзу. Також він був прихильником зближення Франції з НАТО та мав дуже добрі стосунки з лідерами СРСР та Росії.

Водночас Україну в НАТО та ЄС він не бачив і фактично схвалював окупацію Криму Росією, заявивши в ефірі російського телебачення, що радянський генсек Микита Хрущов свого часу «з нез’ясовних причин» віддав Крим Україні.


Валері Жискар д'Естен, фото: Photo Claude TRUONG-NGOC

Нагадаємо, нещодавно коронавірус забрав життя мера Борисполя.


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