Рада позбавила права голосу місцевих депутатів і мерів в умовах конфлікту інтересів

https://racurs.ua/ua/n147293-rada-pozbavyla-prava-golosu-miscevyh-deputativ-i-meriv-v-umovah-konfliktu-interesiv.html

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Верховна Рада 3 грудня ухвалила закон щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, яким забороняється голосувати за рішення, де є конфлікт інтересів у таких осіб.

Проект закону № 3034а, яким передбачається внесення змін до ст. 59−1 закону «Про місцеве самоврядування в Україні», за словами нардепа Андрія Осадчука, «вирішує існуючі колізії у законодавстві».

За результатами голосування законопроект 267 голосами ухвалено за основу і 261 голосом — в цілому.

Законопроектом пропонується визначити, що врегулювання конфлікту інтересів у діяльності місцевих депутатів та мерів здійснюватиметься відповідно до норм закону «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, раніше Асоціація українських міст наголосила, що чинною редакцією ст. 59−1 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено механізм врегулювання конфлікту інтересів під час участі осіб у роботі колегіальних органів. В Асоціації переконані, що законопроект № 3034а «створить правову невизначеність, а у низці випадків взагалі може паралізувати прийняття рішень колегіальними органами через відсутність кворуму» у зв’язку з наявністю потенційного конфлікту інтересів.