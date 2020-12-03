Рада лишила права голоса местных депутатов и мэров в случае конфликта интересов

https://racurs.ua/n147293-rada-lishila-prava-golosa-mestnyh-deputatov-i-merov-v-sluchae-konflikta-interesov.html

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Верховная Рада 3 декабря приняла закон об урегулировании конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которым запрещается голосовать за решения, где существует конфликт интересов.

Проект закона № 3034а, которым предусматривается внесение изменений в ст. 59−1 закона «О местном самоуправлении в Украине», по словам нардепа Андрея Осадчука, «решает существующие коллизии в законодательстве».

По результатам голосования законопроект 267 голосами «за» был принят за основу и 261 голосом «за» — в целом.

Законопроектом предлагается определить, что урегулирование конфликта интересов в деятельности местных депутатов и мэров будет осуществляться в соответствии с нормами закона «О предотвращении коррупции».

Напомним, ранее Ассоциация украинских городов подчеркнула, что действующей редакцией ст. 59−1 закона «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрен механизм урегулирования конфликта интересов во время участия лиц в работе коллегиальных органов. В Ассоциации убеждены, что законопроект № 3034а «создаст правовую неопределенность, а в ряде случаев вообще может парализовать принятие решений коллегиальными органами из-за отсутствия кворума» в связи с наличием потенциального конфликта интересов.