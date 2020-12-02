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Ракурс
Локдаун в Украине — какие ограничения введут на Новый год, рассказал Шмыгаль

Локдаун в Украине — какие ограничения введут на Новый год, рассказал Шмыгаль

2 дек 2020, 14:20
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Локдаун в Украине премьер-министр обещает не вводить без предварительного информирования граждан.

Решение об усилении карантинных ограничений сейчас разрабатывается и о нем будет сообщено минимум за семь дней до внедрения, согласно закону, — заявил 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет концертов и ярмарок на Новый год, а еще 60% согласились на установление праздничных елок с ограничением посещения. Шмыгаль добавил, что Кабмин сейчас нарабатывает «наиболее сбалансированное» решение о возможном усилении карантинных ограничений.


Для нас является важным мнение регионов. Поэтому мы провели опрос об оптимальных карантинных мероприятиях среди городских голов и руководителей облгосадминистраций, — уточнил Шмыгаль.

Напомним, установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.

Источник: Ракурс


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