Локдаун в Украине — какие ограничения введут на Новый год, рассказал Шмыгаль

https://racurs.ua/n147262-lokdaun-v-ukraine-kakie-ogranicheniya-vvedut-na-novyy-god-rasskazal-shmygal.html

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Локдаун в Украине премьер-министр обещает не вводить без предварительного информирования граждан.

Решение об усилении карантинных ограничений сейчас разрабатывается и о нем будет сообщено минимум за семь дней до внедрения, согласно закону, — заявил 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, 90% опрошенных мэров поддержали полный запрет концертов и ярмарок на Новый год, а еще 60% согласились на установление праздничных елок с ограничением посещения. Шмыгаль добавил, что Кабмин сейчас нарабатывает «наиболее сбалансированное» решение о возможном усилении карантинных ограничений.

Для нас является важным мнение регионов. Поэтому мы провели опрос об оптимальных карантинных мероприятиях среди городских голов и руководителей облгосадминистраций, — уточнил Шмыгаль.

Напомним, установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.