Партию венгров КМКС могут ликвидировать в Украине, фото: «Опора»

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В Украине могут ликвидировать партию венгров КМКС.

Министерство юстиции планирует обратиться в суд об отмене регистрации этой политсилы из-за нарушения требований украинского законодательства. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Ссылаться будут на требования ст. 24 закона «О политических партиях в Украине», где предусмотрено, что в случае невыдвижения политической партией своих кандидатов по выборам президента Украины и выборах народных депутатов Украины в течение 10 лет орган, зарегистрировавший политическую партию, должен обратиться в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства, — утверждает Глагола.

Он отметил, что представители этой партии участвовали в двух последних парламентских выборах, однако не в качестве кандидатов от КМКС.

В 2014 году Василий Брензович стал нардепом от БПП, а другой кмксовец Иосиф Борто в 2019 году баллотировался в ВР, как самовыдвиженец. Это дает Минюсту право аннулировать регистрацию КМКС, — отметил журналист.

Глагола напомнил, что это в феврале этого года министр юстиции Денис Малюська сообщал, что возглавляемое им ведомство проанализировало соответствие требованиям закона «О политических партиях в Украине» всех зарегистрированных партий и подготовило пакет из 48 исковых заявлений в суд об аннулировании регистрации тех, которые нарушают требования законодательства.

Сейчас это дело выходит на финишную прямую.

Напомним, недавний обыск, проведенный украинскими правоохранителями у головы КМКС Василия Брензовича, привел к обострению кризиса в отношениях между Украиной и Венгрией.