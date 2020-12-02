Партію угорців КМКС можуть ліквідувати в Україні, фото: «Опора»

https://racurs.ua/ua/n147260-likviduvaty-partiu-ugorciv-planuie-ministerstvo-ustyciyi-zmi.html

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В Україні можуть ліквідувати партію угорців КМКС.

Міністерство юстиції планує звернутися до суду щодо скасування реєстрації цієї політсили через порушення вимог українського законодавства. Про це з посиланням на власні джерела повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Посилатимуться на вимоги ст. 24 закону «Про політичні партії в Україні», де передбачено, що у разі невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах президента України та виборах народних депутатів України протягом 10 років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва, — стверджує Глагола.

Він зазначив, що представники цієї партії брали участь у двох останніх парламентських виборах, однак не як кандидати від КМКС.

У 2014 році Василь Брензович став нардепом від БПП, а інший кмксівець Йосип Борто у 2019 році балотувався до ВР, як самовисуванець. Це дає Мінюсту право анулювати реєстрацію КМКС — наголосив журналіст.

Глагола нагадав, що це в лютому цього року міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що очолюване ним відомство проаналізувало відповідність вимогам закону «Про політичні партії в Україні» всіх зареєстрованих партій і підготувало пакет із 48 позовних заяв до суду щодо анулювання реєстрації тих, які порушують вимоги законодавства.

Зараз ця справа виходить на фінішну пряму.

Нагадаємо, нещодавній обшук, проведений українськими правоохоронцями в голови КМКС Василя Брензовича, призвів до загострення кризи у відносинах між Україною та Угорщиною.