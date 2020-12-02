Угорщина закликала ОБСЄ направити місію на Закарпаття

Будапешт закликав ОБСЄ направити місію на Закарпаття, фото: «РИА Новости»

https://racurs.ua/ua/n147241-ugorschyna-zaklykala-obsie-napravyty-misiu-na-zakarpattya.html

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав ОБСЄ направити на Закарпаття спецмісію через здійснені українськими правоохоронцями обшуки в представників угорської нацменшини. Відповідне прохання він озвучив під час телефонної розмови з керівником місії ОБСЄ Гентом Чакаєм.

Про це Сіярто повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Також він заявив, що ініціюватиме проведення консультацій щодо подальшого блокування членства України в НАТО.

30 листопада СБУ провела обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів. Фігурантів цього розслідування правоохоронці підозрюють, зокрема, у використанні виділених Угорщиною коштів на шкоду державній безпеці України.

У спецслужбі заявляли, що виявили під час обшуків друковані матеріали, котрі популяризують так звану «Велику Угорщину».

Нагадаємо, раніше Сійярто повідомляв, що до МЗС Угорщини викличуть українського посла Любов Непоп у зв’язку з обшуками в голови «Партії угорців України» Василя Брензовича.