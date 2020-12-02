Венгрия призвала ОБСЕ направить миссию на Закарпатье

Венгрия призвала ОБСЕ направить миссию на Закарпатьеhttps://racurs.ua/n147241-vengriya-prizvala-obse-napravit-missiu-na-zakarpate.htmlРакурс
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал ОБСЕ направить на Закарпатье спецмиссию из-за проведенных украинскими правоохранителями обысков у представителей венгерского нацменьшинства. Соответствующую просьбу он озвучил во время телефонного разговора с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем.
Об этом Сиярто сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Также он заявил, что будет инициировать проведение консультаций относительно дальнейшего блокирования членства Украины в НАТО.
30 ноября СБУ провела обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. Фигурантов этого расследования правоохранители подозревают, в частности, в использовании выделенных Венгрией средств в ущерб государственной безопасности Украины.
В спецслужбе заявляли, что обнаружили во время обысков печатные материалы, которые популяризируют так называемую «Большую Венгрию».
Напомним, ранее Сийярто сообщал, что в МИД Венгрии вызовут украинского посла Любовь Непоп в связи с обысками у главы «Партии венгров Украины» Василия Брензовича.