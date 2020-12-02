Деревья могут замедлить изменение климата, фото:

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Глобальное потепление заставляет ученых искать пути замедления темпов изменений климата. Одним из таких способов, как считается, может стать высадка в большом количестве новых лесов и защита существующих от вырубки.

Однако стоимость такого метода борьбы с изменениями климата, если применять его настолько широко, как это предлагается, будет достаточно большой. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университет штата Огайо (США), сообщает пресс-служба вуза.

Сейчас климатические модели показывают, что уровень глобального потепления может достичь 4°. Для уменьшения этого показателя на 1,5−2° следует уменьшить количество выбросов углекислого газа на 6 гигатонн в год на период с 2025 по 2055 годы (то есть на 10%).

Даже такое ограничение потепления еще не означает, что проблема решена, однако позволит осуществить определенную адаптацию к изменениям.

Высадка и защита деревьев, особенно в тропиках, может помочь достичь этих значений, однако, как показывает созданная учеными экономическая модель, потребует до 393 млрд долл. в год за тот же промежуток времени.

При этом разумное управление существующими лесами является значительно более дешевым способом достижения цели, чем высадка новых.

Существует значительное количество углерода, который можно убрать при помощи лесов, однако эти расходы не нулевые, — подчеркивают исследователи.

Дело в том, что предыдущие исследования, в частности, не учитывали, что высадка лесов на сельхозземлях в одном регионе может привести к их вырубке в другом. То есть глобальный эффект от таких действий часто может даже приводить к увеличению выбросов углекислого газа в ближайшей перспективе.

Поэтому ученые рекомендуют большую часть усилий в этом вопросе направлять на уменьшение использования ископаемого топлива и переходу на другие источники энергии, такие как солнечный свет и ветер.

Нужно посвятить около трети усилий этому (управлению лесными ресурсами — ред.) и две трети — другим вещам — уменьшению использования угля, инвестициям в солнечную энергетику, переходу на электроэнергию, — подчеркивают исследователи. — Если вы хотите, чтобы общее уменьшение выбросов стоило как можно дешевле, это то, что вы сделаете.

Напомним, в ООН считают, что высадка 1 млрд гектаров леса может помочь преодолеть глобальное потепление.