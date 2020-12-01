2 декабря отмечают День борьбы с рабством, а церковь чтит святого Авдия

https://racurs.ua/n147239-2-dekabrya-otmechaut-den-borby-s-rabstvom-a-cerkov-chtit-svyatogo-avdiya.html

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2 декабря — 337-й день в високосные годы в григорианском календаре. До конца года остается 29 дней.

Именины 2 декабря

День ангела сегодня отмечают: Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.

2 декабря — святого Авдия

Церковь сегодня чтит память святого Авдия — одного из 12 малых пророков. Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. В народе говорят, что Авдий «заботливый» предохраняет семейное счастье и домашнее хозяйство.

2 декабря — традиции и обычаи

Считалось, что в этот день нужно постучать обухом топора или серпом по оконных и дверных рамах — тогда дом будет защищен от нечисти. А пастухи с топором в руках 2 декабря несколько раз обходили стадо, веря, что этот ритуал защитит домашний скот от диких животных и «злого глаза».

2 декабря также не рекомендовали без необходимости выходить из дома, так как в этот день на улице свирепствует нечисть. В древности 2 декабря пили травяные отвары с медом.

Народные приметы 2 декабря

Снежный день с сильным ветром — жди длительную зиму и холодную весну.

Много снега с глубокими сугробами — жди богатого урожая в следующем году.

Ясное небо — жди морозов, а тусклое — будет оттепель в ближайшие дни.

Бодается скотина — жди метели.

Коровы нос с яслей высовывают 2 декабря — к перемене погоды.

2 декабря — что нельзя делать