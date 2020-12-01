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Ракурс
2 декабря отмечают День борьбы с рабством, а церковь чтит святого Авдия

2 декабря отмечают День борьбы с рабством, а церковь чтит святого Авдия

1 дек 2020, 22:55
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2 декабря — 337-й день в високосные годы в григорианском календаре. До конца года остается 29 дней.

Именины 2 декабря

День ангела сегодня отмечают: Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Иларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор.

2 декабря — святого Авдия

Церковь сегодня чтит память святого Авдия — одного из 12 малых пророков. Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. В народе говорят, что Авдий «заботливый» предохраняет семейное счастье и домашнее хозяйство.

2 грудня — святого Авдія

2 декабря — традиции и обычаи

Считалось, что в этот день нужно постучать обухом топора или серпом по оконных и дверных рамах — тогда дом будет защищен от нечисти. А пастухи с топором в руках 2 декабря несколько раз обходили стадо, веря, что этот ритуал защитит домашний скот от диких животных и «злого глаза».

2 декабря также не рекомендовали без необходимости выходить из дома, так как в этот день на улице свирепствует нечисть. В древности 2 декабря пили травяные отвары с медом.

Народные приметы 2 декабря

  • Снежный день с сильным ветром — жди длительную зиму и холодную весну.

  • Много снега с глубокими сугробами — жди богатого урожая в следующем году.

  • Ясное небо — жди морозов, а тусклое — будет оттепель в ближайшие дни.

  • Бодается скотина — жди метели.

  • Коровы нос с яслей высовывают 2 декабря — к перемене погоды.

2 декабря — что нельзя делать

  • В этот день не рекомендовали без необходимости выходить из дома.

  • Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями во избежание конфликта.

  • Нельзя ссориться, ругаться, желать зла другим и себе.

  • Нельзя ходить босиком.


  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством.

Источник: Ракурс


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