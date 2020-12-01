2 грудня відзначають День боротьби з рабством, а церква вшановує святого Авдія

https://racurs.ua/ua/n147239-2-grudnya-vidznachaut-den-borotby-z-rabstvom-a-cerkva-vshanovuie-svyatogo-avdiya.html

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2 грудня — 337-й день у високосні роки у григоріанському календарі. До кінця року залишається 29 днів.

Іменини 2 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.

2 грудня — святого Авдія

Церква сьогодні вшановує пам’ять святого Авдія — одного з 12 малих пророків. Авдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава. У народі кажуть, що Авдій «дбайливий» оберігає сімейне щастя і домашнє господарство.

2 грудня — традиції і звичаї

Вважалося, що у цей день потрібно постукати обухом сокири або серпом по віконних і дверних рамах — тоді будинок буде захищений від нечисті. А вівчарі з сокирою в руках 2 грудня кілька разів обходили стадо, вірячи, що цей ритуал захистить домашню худобу від диких тварин і «злого ока».

2 грудня також не рекомендували без потреби виходити з дому, оскільки у цей день на вулиці лютує нечисть. У давнину 2 грудня пили трав’яні відвари з медом.

Народні прикмети 2 грудня

Сніжний день з сильним вітром — чекай тривалу зиму і холодну весну.

Багато снігу з глибокими заметами — чекай багатого врожаю в наступному році.

Ясне небо — чекай морозів, а тьмяне — буде відлига в найближчі дні.

Буцається скотина — чекай хуртовини.

Корови ніс з ясел показують 2 грудня — до зміни погоди.

2 грудня — що не можна робити