Дерева можуть уповільнити зміну клімату

https://racurs.ua/ua/n147240-astronomichna-suma-ucheni-pidrahuvaly-u-skilky-obiydetsya-poryatunok-klimatu-za-dopomogou-derev.html

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Глобальне потепління змушує учених шукати шляхи уповільнення темпів зміни клімату. Одним з таких способів, як вважається, може стати висаджування у великій кількості нових лісів та захист існуючих від вирубки.

Однак вартість такого методу боротьби зі змінами клімату, якщо розгортати його настільки широко, як це пропонується, буде досить великою. Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Університет штату Огайо (США), повідомляє прес-служба вишу.

Наразі кліматичні моделі свідчать, що рівень глобального потепління може сягнути 4°. Для зменшення цього показника на 1,5−2° потрібно зменшити кількість викидів вуглекислого газу на 6 гігатонн на рік на період з 2025 по 2055 роки (тобто на 10%).

Навіть таке обмеження потепління ще не означатиме, що проблема вирішена, проте дозволить здійснити певну адаптацію до змін.

Висаджування та захист дерев, особливо в тропіках, може допомогти досягнути цих значень, однак, як показує створена вченими економічна модель, потребуватиме до 393 млрд дол. на рік за той самий проміжок часу.

При цьому розумне управління існуючими лісами є значно дешевшим способом досягнення мети, ніж висаджування нових.

Існує значна кількість вуглецю, який можна забрати за допомогою лісів, однак ці витрати не нульові, — наголошують дослідники.

Річ у тім, що попередні дослідження, зокрема, не враховували, що висаджування лісів на сільгоспземлях в одному регіоні може призводити до їх вирубування в іншому. Тобто глобальний ефект від таких дій часто може навіть призводити до збільшення викидів вуглекислого газу в найближчій перспективі.

Тож учені рекомендують більшу частину зусиль в цьому питанні спрямовувати на зменшення використання викопного палива та переходу інші джерела енергії, такі як сонячне світло та вітер.

Потрібно присвятити близько третини зусиль цьому (керуванню лісовими ресурсами — ред.) і дві третини — іншим речам — зменшенню використання вугілля, інвестиціям у сонячну енергетику, переходу на електроенергію, — наголошують дослідники. — Якщо ви хочете, щоб загальне зменшення викидів коштувало якомога дешевше, це те, що ви зробите.

Нагадаємо, в ООН вважають, що висаджування 1 млрд гектарів лісу може допомогти подолати глобальне потепління.