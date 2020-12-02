Локдаун в Україні — які обмеження запровадять на Новий рік, розповів Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n147262-lokdaun-v-ukrayini-yaki-obmejennya-zaprovadyat-na-novyy-rik-rozpoviv-shmygal.html

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Локдаун в Україні прем'єр-міністр обіцяє не запроваджувати без попереднього інформування громадян.

Рішення щодо посилення карантинних обмежень наразі розробляється і про нього буде повідомлено щонайменше за сім днів до впровадження, згідно з законом, — заявив 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, 90% опитаних мерів підтримали повну заборону концертів та ярмарків на Новий рік, а ще 60% погодилися на встановлення святкових ялинок з обмеженням відвідування. Шмигаль додав, що Кабмін нині напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень.

Важливою для нас є думка регіонів. Тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників облдержадміністрацій, — уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування.