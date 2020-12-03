Тотальне тестування на коронавірус — Шмигаль назвав пріоритетні регіони

https://racurs.ua/ua/n147295-totalne-testuvannya-na-koronavirus-shmygal-nazvav-priorytetni-regiony.html

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Масове тестування на коронавірус можуть запровадити в Україні. Кабінет міністрів нині працює над проектом такого тестування населення на COVID-19.

Уряд працює над проектом тотального тестування на коронавірусну хворобу. Пріоритети — Київ і область, обласні центри та великі міста із населенням понад 100 тис. осіб, — сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю для «Кореспондента».

Він також нагадав, що Київ є учасником глобальної системи вакцинації COVAX, в рамках якої Україна отримає певну кількість вакцин.

Кабмін веде переговори щодо поставок вакцин з фармкомпаніями Pfizer і AstraZeneca. Уже в другому кварталі 2021 року в Україні почнеться вакцинація, — зазначив прем'єр.



Нагадаємо, станом на 3 грудня в Україні зафіксовано 14 тис. 496 нових випадків коронавірусної інфекції.

Раніше Шмигаль розповів, яким може бути локдаун на Новий рік.