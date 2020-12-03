Локдаун в Україні — два сценарії “новорічних” обмежень озвучив Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n147298-lokdaun-v-ukrayini-dva-novorichni-scenariyi-ozvuchyv-shmygal.html

Ракурс

Сценарії ймовірного локдауну в Україні озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ми зараз на стадії формування (карантинних обмежень — ред.) в діалозі з мерами, релігійними організаціями, бізнесом. Звичайно, суспільство хоче визначеності. У нас вже є розуміння, як діяти в цю кризу. Після підбиття підсумків щодо карантину вихідного дня будемо розуміти, куди рухатися в кінці грудня — початку січня, — розповів Шмигаль в інтерв’ю для «Кореспондента».

За словами глави уряду, ці теми обговорювалися на нещодавній нараді з мерами українських міст. Прем'єр зазначає, що тоді піднімалися питання проведення новорічних концертів та інших масових заходів на Новий рік і Різдво.

Можливих сценаріїв зараз два. Перший — кількість хворих почне падати, і все само вирішиться. Але на такий варіант ми не особливо сподіваємося. Більше — на можливість керувати ситуацією: або точковими, або тотальними обмеженнями. Якщо загроза життю громадян зросте — треба запроваджувати локдаун і рятувати десятки тисяч, — заявив прем'єр.

Окрім цього, очільник Кабміну оцінив ймовірність запровадження локдауну в Україні на новорічні свята, зважаючи на економічну ситуацію в країні.

Ми розуміємо, що кінець року — це час традиційного заробітку. Але цьогоріч, у зв’язку з пандемією, певні обмеження все-таки будуть. Якими вони будуть — ми якраз зараз обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами, — зазначив Шмигаль.



За його словами, після підбиття підсумків карантину на вихідні влада вирішуватиме, які обмеження варто запроваджувати на різдвяно-новорічні тижні і чи варто це робити взагалі.

Нагадаємо, 2 грудня Кабмін вирішив не продовжувати карантин вихідного дня, тому зараз в Україні діють обмеження помаранчевої зони. Раніше повідомлялося, що у «помаранчевій» зоні забороняється робота хостелів і турбаз, ресторанів, нічних клубів вночі, спортзалів, фітнес-центрів. Крім того, не повинні працювати заклади культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м приміщення), дитячі табори. Забороняються масові збори понад 100 осіб.