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Коронавирус уложил за сутки в больницы 1,7 тыс. больных, среди них 700 медиков

Коронавирус уложил за сутки в больницы 1,7 тыс. больных, среди них 700 медиков (ИНФОГРАФИКА)

4 дек 2020, 09:13
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В Украине зафиксировали 15 тыс. 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 649 детей и 681 медработник. В больницу попали 1 тыс. 776 человек.

Также известно, что вчера выздоровели 13 тыс. 383 пациентов, а умерли от осложнений — 225.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине, данные — СНБО

Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 787 тыс. 891 случай инфицирования, из них 397 тыс. 809 человек выздоровели и 13 тис. 195 — умерли от осложнений.

Лаборатории за минувшие сутки совершили 74 тыс. 880 тестирований: 48 тыс. 28 методом ПЦР и 26 тыс. 852 ИФА-тестов.


Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 тыс. 374), Днепропетровской (1 тыс. 258), Одесской (1 тыс. 211), Запорожской (1 тыс. 106) и Киевской (988) областях.

Источник: Ракурс


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