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Коронавірус вклав до лікарень 1,7 тис. людей, серед них 700 медиків

Коронавірус вклав за добу до лікарень 1,7 тис. хворих, серед них 700 медиків (ІНФОГРАФІКА)

4 гру 2020, 09:13
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В Україні зафіксували 15 тис. 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 649 дітей і 681 медпрацівник. У лікарні потрапили 1 тис. 776 людей.

Також відомо, що вчора одужали 13 тис. 383 пацієнти, а померли від ускладнень — 225.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні, дані — РНБО

Загалом від початку епідемії в Україні виявили 787 тис. 891 випадок інфікування, з них 397 тис. 809 людей одужали та 13 195 — померли від ускладнень.

Лабораторії за минулу добу здійснили 74 тис. 880 тестувань: 48 тис. 28 методом ПЛР та 26 тис. 852 ІФА-тестів.


Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Джерело: Ракурс


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